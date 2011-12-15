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Постер телешоу Невозможные шутники
Постер телешоу Невозможные шутники
Постер телешоу Невозможные шутники
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Невозможные шутники

Невозможные шутники (2011 - …)

Impractical Jokers
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал truTV
Продолжительность телешоу 120 часов 0 минут
О чем телешоу

«Невозможные шутники» – это уникальное шоу, которое заставляет зрителей восхищаться мастерством юмористов и наслаждаться потрясающими номерами, исполненными в различных стилях. Шоу представляет собой удивительное сочетание музыки, танцев и жанрового юмора, которое не оставит равнодушным никого из зрителей, вне зависимости от их возраста и вкусов. В «Невозможных шутниках» участвуют лучшие комики со всего мира. Вы увидите великолепное исполнение знаменитых комедийных номеров и полюбите необычных новичков, у которых свой неповторимый стиль, манера выступления и достойная порция юмора.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джеймс Мюррей
Джеймс Мюррей James Murray
Брайан Куинн Brian Quinn
Сэл Вулкано Sal Vulcano
Джо Гатто Joe Gatto
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Невозможные шутники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 16 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 28 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 3 Сезон 3
2014, 31 эпизод
Невозможные шутники - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 26 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 26 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 26 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 25 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 26 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 26 эпизодов
Невозможные шутники - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2023, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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