«Невозможные шутники» – это уникальное шоу, которое заставляет зрителей восхищаться мастерством юмористов и наслаждаться потрясающими номерами, исполненными в различных стилях. Шоу представляет собой удивительное сочетание музыки, танцев и жанрового юмора, которое не оставит равнодушным никого из зрителей, вне зависимости от их возраста и вкусов. В «Невозможных шутниках» участвуют лучшие комики со всего мира. Вы увидите великолепное исполнение знаменитых комедийных номеров и полюбите необычных новичков, у которых свой неповторимый стиль, манера выступления и достойная порция юмора.