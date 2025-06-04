«На вершине горы»: Рецензия Киноафиши
Режиссерский дебют автора «Наследников».
Британский комедиант Джесси Армстронг долгое время писал сценарии отдельных эпизодов для местного телевидения, получил огласку как соавтор номинированного на «Оскар» фильма «В петле», но так и остался автором-эпизодником. Однако и в этом он преуспел, став единственным сценаристом, написавшим эпизод «Черного зеркала» без участия Чарли Брукера. А затем Армстронг нашел свой истинный голос — едкую и филигранно написанную сатиру на богатых. Его авторские «Наследники» стали феноменом современности. Головокружительный успех дал Армстронгу достаточно веры в себя, чтобы впервые за долгие годы работы променять печатную машинку на режиссерское кресло.
Дебютный фильм Армстронга «На вершине горы» действует по той же схеме, что и «Наследники». Кроме того, в проект вовлечены те же мастера монтажа и музыки. Знаменитая партитура Николаса Брителло угадывает и здесь, как и ручная камера с зумами в стиле мокьюментари. А как только в кадре появляются главные герои, переживающие за свое место в пищевой цепи больше, чем за чью-либо жизнь, фанату «Наследников» даже не потребуется смотреть титры, чтобы понять, кто за этим стоит.
Вот только сериальный формат, да еще и четыре сезона, совсем не то же самое, что хронометраж в два часа. Семья Рой, максимально далекая по своему статусу от среднестатистического зрителя, могла творить любые бесчинства, но при этом располагала к себе. Помимо харизмы великолепных актеров и отличного, плотного юмора, секрет был в многослойности персонажей — под этими слоями всегда можно было отыскать частичку души. Четверка же главных героев полнометражного фильма находится настолько высоко в иерархии, что могла бы уничтожить медиаимперию Роев одним щелчком пальцев. Потому найти свет в их сердцах — задача непосильная даже для Армстронга.
Трое именитых комедийных исполнителей (Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Рами Юссеф) и один драматический (Кори Майкл Смит) представляют собой группу миллиардеров, любящих собираться на выходные, чтобы помериться достатками. Под строгим запретом — прислуга, сделки и женщины; только выкрученная на максимум токсичная маскулинность, подколы и покер. В покер, правда, герои так и не сыграют. Самый богатый из них на днях запустил усовершенствованные инструменты по созданию дипфейков, мгновенно спровоцировавшие международные беспорядки. Причиной служит создание пользователями различных провокационных видео о других нациях, вызывающих уже реальную ответную реакцию. Пока герои отдыхают среди снежных гор, весь мир охватывает яростное пламя.
Не заботясь о своих зрителях, Армстронг создает насыщенные диалоги, в термины из которых верится с трудом, но эти блестящие актеры могут нести любую чушь так, что мы будем заглядывать им в рот. Уверенные в своем божественном происхождении и ненароком даже сомневающиеся в реальном существовании других людей на планете, герои строят планы по захвату мира, покупке целых стран и установлению технократического фашизма с бессмертием для богатых. Если в первой части картины голова кружится от их напыщенной коммуникации, то во второй происходящее приобретает ожидаемый от Армстронга размах иронического и совершенно сумасшедшего действия.
Слишком сжатый для сериального сценариста формат заставляет Армстронга ускоряться и обострять, из-за чего фильм ощущается скорее неровным эпизодом, чем полноправным произведением. Сочувствовать этим героям невозможно, а какие бы абсурдные ситуации ни происходили, они не могут вызвать той же бури эмоций, что и наблюдения за Роями. Семья из «Наследников» была сборищем архетипов из деградированной сказки современности, саркастичным слепком элит. А ребята «на вершине горы» — реалистичные образы привилегированного меньшинства. Наблюдение за ними не может стать откровением, оборачиваясь очередным парализующим разочарованием, которое накрывает при чтении новостей.