«На вершине горы»: Рецензия Киноафиши

Британский комедиант Джесси Армстронг долгое время писал сценарии отдельных эпизодов для местного телевидения, получил огласку как соавтор номинированного на «Оскар» фильма «В петле», но так и остался автором-эпизодником. Однако и в этом он преуспел, став единственным сценаристом, написавшим эпизод «Черного зеркала» без участия Чарли Брукера. А затем Армстронг нашел свой истинный голос — едкую и филигранно написанную сатиру на богатых. Его авторские «Наследники» стали феноменом современности. Головокружительный успех дал Армстронгу достаточно веры в себя, чтобы впервые за долгие годы работы променять печатную машинку на режиссерское кресло.

Дебютный фильм Армстронга «На вершине горы» действует по той же схеме, что и «Наследники». Кроме того, в проект вовлечены те же мастера монтажа и музыки. Знаменитая партитура Николаса Брителло угадывает и здесь, как и ручная камера с зумами в стиле мокьюментари. А как только в кадре появляются главные герои, переживающие за свое место в пищевой цепи больше, чем за чью-либо жизнь, фанату «Наследников» даже не потребуется смотреть титры, чтобы понять, кто за этим стоит.

Вот только сериальный формат, да еще и четыре сезона, совсем не то же самое, что хронометраж в два часа. Семья Рой, максимально далекая по своему статусу от среднестатистического зрителя, могла творить любые бесчинства, но при этом располагала к себе. Помимо харизмы великолепных актеров и отличного, плотного юмора, секрет был в многослойности персонажей — под этими слоями всегда можно было отыскать частичку души. Четверка же главных героев полнометражного фильма находится настолько высоко в иерархии, что могла бы уничтожить медиаимперию Роев одним щелчком пальцев. Потому найти свет в их сердцах — задача непосильная даже для Армстронга.

Трое именитых комедийных исполнителей (Стив Карелл, Джейсон Шварцман, Рами Юссеф) и один драматический (Кори Майкл Смит) представляют собой группу миллиардеров, любящих собираться на выходные, чтобы помериться достатками. Под строгим запретом — прислуга, сделки и женщины; только выкрученная на максимум токсичная маскулинность, подколы и покер. В покер, правда, герои так и не сыграют. Самый богатый из них на днях запустил усовершенствованные инструменты по созданию дипфейков, мгновенно спровоцировавшие международные беспорядки. Причиной служит создание пользователями различных провокационных видео о других нациях, вызывающих уже реальную ответную реакцию. Пока герои отдыхают среди снежных гор, весь мир охватывает яростное пламя.

Не заботясь о своих зрителях, Армстронг создает насыщенные диалоги, в термины из которых верится с трудом, но эти блестящие актеры могут нести любую чушь так, что мы будем заглядывать им в рот. Уверенные в своем божественном происхождении и ненароком даже сомневающиеся в реальном существовании других людей на планете, герои строят планы по захвату мира, покупке целых стран и установлению технократического фашизма с бессмертием для богатых. Если в первой части картины голова кружится от их напыщенной коммуникации, то во второй происходящее приобретает ожидаемый от Армстронга размах иронического и совершенно сумасшедшего действия.

Слишком сжатый для сериального сценариста формат заставляет Армстронга ускоряться и обострять, из-за чего фильм ощущается скорее неровным эпизодом, чем полноправным произведением. Сочувствовать этим героям невозможно, а какие бы абсурдные ситуации ни происходили, они не могут вызвать той же бури эмоций, что и наблюдения за Роями. Семья из «Наследников» была сборищем архетипов из деградированной сказки современности, саркастичным слепком элит. А ребята «на вершине горы» — реалистичные образы привилегированного меньшинства. Наблюдение за ними не может стать откровением, оборачиваясь очередным парализующим разочарованием, которое накрывает при чтении новостей.