Создатель «Наследников» обрисовал судьбу детей Рой после окончания сериала

Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг поделился своим представлением о том, какая судьба ждет членов семейства Рой после событий финальной серии шоу. Выступая в программе Controlling the Narrative («Контролируя повествование») от стримингового сервиса Max, шоураннер заявил, что жизнь преподнесет его героям еще немало сюрпризов:

«Я думал об их судьбах. Знаете, их жизни не закончились в финале. Они продолжаются. Просто мы дошли до точки, в которой эти персонажи перестали быть сериалу интересны, потому что не достигли успеха. Того самого успеха, которым их отец так дорожил».

По словам Армстронга, после финала шоу Роман (Киран Калкин) вернется к прежней легкомысленной жизни:

«По жестокой иронии Роман вернется к тому, с чего начал. Он ничуть не изменился. Возможно, он с легкостью мог бы просто остаться придурком-плейбоем с мерзкими пристрастиями и несколькими забавными шутками в запасе. Он мог бы никогда не выходить из бара, в который он пришел в финале. Я бы сказал, что все произошедшее не сильно повиляло на его жизнь».

Шив (Сара Снук) в свою очередь продолжит участвовать в непрекращающейся борьбе за корпоративную власть, которая стоила ей семейного счастья:

«Шив все еще в игре. Я бы сказал, что она находится в довольно пугающей, застывшей и бесплодной ситуации. Она не победила, но и не потерпела поражение. Борьба за власть будет продолжаться, ее участникам еще многое предстоит поделить между собой. Но мы закончим сериал в этой точке. Кажется, героям будет эмоционально тяжело двигаться дальше, учитывая, сколько всего они наговорили друг другу».

Армстронг добавил, что Кендалл (Джереми Стронг) вряд ли когда-нибудь примет свое поражение:

«Для Кендалла все произошедшее никогда не перестанет быть главным событием его жизни, главными днями его жизни, главной парой лет его жизни. Возможно, он мог бы попытаться оставить это позади, основать свою компанию или сделать что-то другое в этом духе. Но вероятность того, что он достигнет того же статуса, что и его отец, очень мала. И я думаю, это этот факт будет мучить его всю оставшуюся жизнь».

Премьера заключительной серии «Наследников» состоялась 28 мая.