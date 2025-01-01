Меню
Награды и номинации Дэниэла Дж. Гура

Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
