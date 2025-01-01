Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэниэл Дж. Гур
Награды
Награды и номинации Дэниэла Дж. Гура
Dan Goor
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Дэниэла Дж. Гура
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667