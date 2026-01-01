Оповещения от Киноафиши
«Новая тёща»
1
О персоне
Фильмография
Мамед Бабаев
Mamed Babayev
Мамед Бабаев
Мамед Бабаев
Mamed Babayev
Дата рождения
15 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
5.3
Виноделы
(2025)
5.0
Папы
(2022)
0.0
Я украду тебя у всего мира
(2020)
Фильмография Мамед Бабаев
5.3
Виноделы
комедия
2025, Россия
5
Папы
Papy
комедия, семейный
2022, Россия
Рецензия
Я украду тебя у всего мира
мелодрама
2020, Россия
