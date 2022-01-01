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Крис Сванберг
Крис Сванберг
Kris Swanberg
О персоне
Фильмография
Крис Сванберг
Kris Swanberg
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Дата рождения
11 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Вирджиния, США
Биография Крис Сванберг
Родилась 11 ноября 1980 года. Вирджиния, США.
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Фильмография Крис Сванберг
Былые привычки
комедия
2020, США
5.0
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