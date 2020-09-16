«Былые привычки»: Рецензия Киноафиши

Кейт Конклин (звезда «Сообщества» Гиллиан Джейкобс) издаёт свой первый роман Seasons passed. Но критика от него не в восторге, продажи оставляют желать лучшего, а тут ещё издатель решает сэкономить на непробивной книге и отменяет книжный тур. Остаётся надеяться на отличную рецензию в New York Times, но это всё маловероятно. Кроме того, Кейт переживает тяжелый разрыв с женихом, не может его отпустить, проверяет его инстаграм и плохо спит ночами.

Помощь приходит из альма-матер. Профессор Дэвид Киркпатрик (Джемейн Клемент из «Реальных упырей»), её бывший преподаватель, кумир и (не побоимся этого слова) краш, приглашает Кейт вернуться в Иллинойс и выступить перед его нынешними студентами. Она конечно же соглашается.

«Былые привычки»

Слишком громогласно было бы называть «Былые привычки» фильмом про отцов и детей. Дистанция между студенческой компанией, в которую попадает Кейт, и ей самой основательная, но не всегда критичная. В той же академической среде разница в 10-15 лет часто не становится преградой ни для неформального, ни для романтического общения. Скорее это кино о проблемах миллениалов (самому молодому из них 24 года), которые вроде как не так стары, чтобы закатывать соленья, но и для великих свершений уже чего-то не хватает. Очень популярная сейчас тема, особенно в американском кино. Для фонового контраста здесь студенческое сообщество, которое не очень рефлексирует, не любит скучать, у которого вся жизнь впереди и куча планов на будущее. Именно они отвечают за комедийную составляющую — почти все нелепые сцены и лучшие шутки отданы им.

Режиссер картины Крис Сванберг родилась в 1980 году, первым миллениальским годом американская социология обычно считает 1981. Эта дистанция кажется очень показательной. На Кейт и ей подобных авторы всё-таки смотрят с расстояния, но видно, что героиня им близка. Именно поэтому психологический портрет Кейт куда полнее и детальнее, ей и проще сопереживать, и поэтому её героиня менее комедийна. Студенты в фильме наделены одной-двумя основными чертами: вот этот высокий и непосредственный, этому девушка изменяет, а эта отзывчивая.

«Былые привычки»

При всём кажущемся терапевтическом эффекте такого путешествия в мир студенчества, итоговое преображение героини не выглядит убедительным. Более того, не совсем понятно, произошло ли оно вообще. Следующие рефреном телефонные диалоги с беременной подругой приведут к логичному итогу. Кино было не о расстановке приоритетов, а о том, что эти приоритеты давно расставлены, остаётся только это принять.

«Былые привычки» имеют все атрибуты американской инди-комедии: знакомые (чаще по сериалам) лица, атмосфера американского пригорода, шутки средней сальности и обязательный элемент драматизма. Найти своего зрителя он сможет не только на родине, но и у нас.

Пётр Волошин