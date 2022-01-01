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Инна Капинос
Инна Капинос
Inna Kapinos
О персоне
Фильмография
Инна Капинос
Inna Kapinos
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Дата рождения
31 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Кривой Рог, Российская империя
Биография Инны Капинос
Родилась 31 октября 1964 года. Кривой Рог, Украина.
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Фильмография Инны Капинос
Дорога на Сечь
драма, исторический
1994, Украина
7.0
Меланхолический вальс
драма
1990, СССР
7.0
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