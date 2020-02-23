Украинский мини-сериал «Пробуждение любви» рассказывает о страстном чувстве, вновь ожившем в сердцах двоих влюбленных спустя годы разлуки. Николай и Алена начали встречаться еще в университете. Однако девушка серьезно заболела, и ее семье пришлось переехать в столицу. Коля быстро нашел себе другую и женился на ней. Но через десятилетие супругу Алены предлагают работу в ее родном городе, и она вынуждена вернуться. Когда бывшие влюбленные видят друг друга, обе молодых семьи оказываются под угрозой.