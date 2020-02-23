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Киноафиша Сериалы Пробуждение любви
Пробуждение любви (2020 - 2020) Пробудження кохання 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский мини-сериал «Пробуждение любви» рассказывает о страстном чувстве, вновь ожившем в сердцах двоих влюбленных спустя годы разлуки. Николай и Алена начали встречаться еще в университете. Однако девушка серьезно заболела, и ее семье пришлось переехать в столицу. Коля быстро нашел себе другую и женился на ней. Но через десятилетие супругу Алены предлагают работу в ее родном городе, и она вынуждена вернуться. Когда бывшие влюбленные видят друг друга, обе молодых семьи оказываются под угрозой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Митин
Алексей Митин
Евгений Ефремов
Николай Боклан
Николай Боклан
Инна Капинос
Инна Капинос
Татьяна Чердынцева
Татьяна Чердынцева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пробуждение любви - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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