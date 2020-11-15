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Владимир Балкашинов
Владимир Балкашинов
Vladimir Balkashinov
О персоне
Фильмография
Владимир Балкашинов
Vladimir Balkashinov
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Дата рождения
11 октября 1961
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
15 ноября 2020
Карьера
Режиссер, Актер
Место рождения
Читинская область, СССР (Россия)
Биография Владимира Балкашинова
Родился 11 октября 1961 года. Читинская область, СССР (Россия). Умер 15 ноября 2020 года.
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Фильмография Владимира Балкашинова
Любовь и немного перца
мелодрама
2011, Россия
5.0
Репортаж
драма
1995, Россия
5.0
Выкуп
комедия, боевик
1994, Украина
6.0
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