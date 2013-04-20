В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара - у них билет на одно и то же место. Аркадий - детский хирург, он едет в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим родителям после окончания техникума. Расстроенная Варвара заявляет, что она беременна, а потому своего места не уступит. Пассажиры смеются, поскольку расценивают ее заявление как предлог остаться на своем месте. А ее билет попутчики называют фальшивым. Обиженная Варвара убегает в тамбур, Аркадий идет за ней...