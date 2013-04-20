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Постер сериала Билет на двоих
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Киноафиша Сериалы Билет на двоих

Билет на двоих (2013 - 2013)

Bilet na dvoih 18+
Год выпуска 2013
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара - у них билет на одно и то же место. Аркадий - детский хирург, он едет в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим родителям после окончания техникума. Расстроенная Варвара заявляет, что она беременна, а потому своего места не уступит. Пассажиры смеются, поскольку расценивают ее заявление как предлог остаться на своем месте. А ее билет попутчики называют фальшивым. Обиженная Варвара убегает в тамбур, Аркадий идет за ней...

В ролях
В ролях
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Николай Боклан
Николай Боклан
Дмитрий Щербина
Алексей Вертинский
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Аполлинария Муравьева
Аполлинария Муравьева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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2.3 IMDb
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Сезоны
Билет на двоих - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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