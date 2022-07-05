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Кейт Листер
Кейт Листер
Kate Lister
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Фильмография Кейт Листер
Открытое море: Монстр глубины
триллер
2022, Австралия
5.0
Заблудившиеся
ужасы
2017, Великобритания
4.0
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Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины»
Фильм выйдет в российский прокат.
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5 июля 2022 15:17
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