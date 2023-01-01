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Скоро в прокате "Молчание ангелов"
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О персоне
Фильмография
Атли
Atlee
Киноафиша
Персоны
Атли
Атли
Atlee
Дата рождения
21 сентября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мадурай, Индия
Популярные фильмы
Свисток
(2019)
6.7
Солдат
(2023)
0
Фильмография Атли
Жанр
Все
Боевик
Драма
Спорт
Триллер
Год
Все
2023
2019
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Солдат
Jawan
боевик, драма, триллер
2023, Индия
Билеты
6.7
Свисток
Bigil
драма, боевик, спорт
2019, Индия
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