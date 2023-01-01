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Виджай
Виджай Vijay
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Виджай

Vijay

Дата рождения
22 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Ченнаи, Индия

Популярные фильмы

Варису
Варису (2023)
7.9166665
Свисток
Свисток (2019)
6.7

Фильмография Виджай

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Варису 7.9
Варису Varisu
боевик, драма 2023, Индия
Свисток 6.7
Свисток Bigil
драма, боевик, спорт 2019, Индия
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