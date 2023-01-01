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Фильмография
Виджай
Vijay
Киноафиша
Персоны
Виджай
Виджай
Vijay
Дата рождения
22 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Ченнаи, Индия
Популярные фильмы
Варису
(2023)
7.9166665
Свисток
(2019)
6.7
Фильмография Виджай
Жанр
Все
Боевик
Драма
Спорт
Год
Все
2023
2019
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Варису
Varisu
боевик, драма
2023, Индия
6.7
Свисток
Bigil
драма, боевик, спорт
2019, Индия
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