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Постер фильма Затаенное пламя
7.4
Киноафиша Фильмы Затаенное пламя
7.4

Затаенное пламя

, 2016
Theri
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
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Постер фильма Затаенное пламя
7.4
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В ролях

Виджай
Виджай
Dharmeshwar
Саманта Рут Прабху
Mithra
Эми Джексон
Эми Джексон
Annie
Baby Nainika
Nivi
Дж. Махендран
Vanmalai
Мотта Раджендран
Rajendran
Swaminathan
School teacher
Прабху
Police officer
Радхика Сараткумар
Vijay's mother
Sai Dheena
Road side rogue
Каали Венкат
Ажагам Перумал
Режиссер Атли
Сценарист Атли, Ramanagirivasan, Rishabh Purohit
Композитор Г. В. Пракаш Кумар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 27 февраля 2026
Дата выхода
27 февраля 2026 ОАЭ 18TC
Бюджет 1 000 000 000 INR
Сборы в мире $288 853
Производство V. Creations
Другие названия
Theri, Bóng Ma Vijay, Police, Policeodu, Spark, Theri - L'étincelle, Killadi ka Khel, Police odu, 幽灵火花

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Отзывы о фильме

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