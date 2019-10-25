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Свисток
Bigil
Свисток, 2019
2019 / Индия
6.7
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Жанр:
драма
боевик
спорт
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О фильме
Бигил, тренер женской футбольной команды. История изображает его попытки подтолкнуть их к успеху.
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6.7
Оцените
10
голосов
Продолжительность
2 часа 56 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
25 октября 2019
Возраст
18+
Режиссер
Атли
В ролях
Виджай
Наянтара
Джеки Шрофф
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про спорт
2 постера
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саундтрек фильма
Свисток
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