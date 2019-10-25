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Свисток Свисток
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Свисток, 2019

2019 / Индия
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10 голосов
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О фильме

Бигил, тренер женской футбольной команды. История изображает его попытки подтолкнуть их к успеху.

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Атли
В ролях
Виджай
Наянтара
Джеки Шрофф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свисток 2 постера
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саундтрек фильма Свисток
Кадры из фильма Все кадры
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