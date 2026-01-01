Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Д.Б. Уайсс
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Награды и номинации Д.Б. Уайсса
D.B. Weiss
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Награды и номинации Д.Б. Уайсса
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2013
Best International
Номинант
Best International
Номинант
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