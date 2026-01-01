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Награды и номинации Д.Б. Уайсса

D.B. Weiss
Награды и номинации Д.Б. Уайсса
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
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