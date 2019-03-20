Бейкон-Хайтс — небольшой студенческий городок, в котором царит атмосфера безопасности и уюта. Элисон, недавно вернувшаяся в родной университет уже в статусе преподавателя, стала замечать странности. Причиной тому послужило недавнее самоубийство ее коллеги. Тем временем компания из нескольких девушек начала разрабатывать план убийства Нолана Хотчкисса, который воспользовался ими и бросил. Но новые подруги не успели осуществить задуманное, ведь их кто-то опередил. Чтобы отвести от себя подозрения, они начинают собственное расследование этого загадочного убийства.