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Постер к сериалу Милые обманщицы: Перфекционистки
Постер к сериалу Милые обманщицы: Перфекционистки
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Милые обманщицы: Перфекционистки
Милые обманщицы: Перфекционистки (2019 - 2019) Pretty Little Liars: The Perfectionists
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Бейкон-Хайтс — небольшой студенческий городок, в котором царит атмосфера безопасности и уюта. Элисон, недавно вернувшаяся в родной университет уже в статусе преподавателя, стала замечать странности. Причиной тому послужило недавнее самоубийство ее коллеги. Тем временем компания из нескольких девушек начала разрабатывать план убийства Нолана Хотчкисса, который воспользовался ими и бросил. Но новые подруги не успели осуществить задуманное, ведь их кто-то опередил. Чтобы отвести от себя подозрения, они начинают собственное расследование этого загадочного убийства. 

Милые обманщицы: Перфекционистки - трейлер
Милые обманщицы: Перфекционистки
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саша Питерс
Саша Питерс Alison DiLaurentis
Клеа Скотт
Сидни Парк
Сидни Парк Caitlin Park‐Lewis
Филлип Риз
Филлип Риз
Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш Mona Vanderwaal
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Милые обманщицы: Перфекционистки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Милые обманщицы: Перфекционистки
Кадры из сериала
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