Персоны
Стив МакКуин
Награды
Награды и номинации Стива МакКуина
Steve McQueen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стива МакКуина
Оскар 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
В некоторой перспективе
Победитель
Золотая камера
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотой глаз
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2014
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Specialist Factual
Номинант
Specialist Factual
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Best Film
Победитель
Competition
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Gucci Prize
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2013
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2008
Премия "Открытие"
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Гран При
Победитель
