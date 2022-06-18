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Киноафиша Сериалы С небес на землю

С небес на землю (2022 - 2022)

С небес на землю 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «С небес на землю» – это отечественная мелодрама о непростом разводе. Игорь и Оля Астровы – не только давние и любящие супруги, но и успешные бизнесмены. Они с нуля построили крупную авиакомпанию, романтично названную в честь жены «Ольга». Но однажды женщина узнает страшную правду: супруг не только давно ей изменяет, но и имеет на стороне вторую семью. Она немедленно подает на развод и решает посвятить остаток своей разбитой жизни мести бывшему мужу. Вот только страдают от этого дети и бизнес.

В ролях
В ролях
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Елена Север
Елена Север
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид
Роман Васильев
Роман Васильев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
С небес на землю - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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