Сериал «С небес на землю» – это отечественная мелодрама о непростом разводе. Игорь и Оля Астровы – не только давние и любящие супруги, но и успешные бизнесмены. Они с нуля построили крупную авиакомпанию, романтично названную в честь жены «Ольга». Но однажды женщина узнает страшную правду: супруг не только давно ей изменяет, но и имеет на стороне вторую семью. Она немедленно подает на развод и решает посвятить остаток своей разбитой жизни мести бывшему мужу. Вот только страдают от этого дети и бизнес.