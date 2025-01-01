Меню
Вань Цюаньянь
Награды
Награды и номинации Вань Цюаньянь
Wang Quan'an
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Вань Цюаньянь
Берлинале 2010
Лучший сценарий
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2007
Золотой берлинский медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
ММКФ 2000
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 2019
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
