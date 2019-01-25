Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Это не Берлин
Киноафиша Фильмы Это не Берлин
Esto no es Berlín

Это не Берлин, 2019

2019 / Мексика
6.6 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мексиканский фестивальный хит режиссера Хари Самы, действие которого происходит в Мехико 1986 года, принимающем чемпионат мира по футболу. Ностальгическая история двух 17-летних юношей из хороших семей, начинающих знакомство с взрослой жизнью. Трогательная дружба и первая любовь, соблазн наркотиков и панк-рок, ночные клубы и опыт авангардного искусства — что еще нужно режиссеру, чтобы достойно вспомнить молодость? У авторов получилась живая и искренняя историю о том, «легко ли быть молодым», про новый мир перформативного протестного искусства и сексуальной свободы.

6.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Хари Сама
В ролях
Ксабьяни Понсе де Леон
Ксабьяни Понсе де Леон
Хосе Антонио Толедано
Мауро Санчес Наварро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это не Берлин 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Приложение киноафиши