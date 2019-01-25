Это не Берлин, 2019

Мексиканский фестивальный хит режиссера Хари Самы, действие которого происходит в Мехико 1986 года, принимающем чемпионат мира по футболу. Ностальгическая история двух 17-летних юношей из хороших семей, начинающих знакомство с взрослой жизнью. Трогательная дружба и первая любовь, соблазн наркотиков и панк-рок, ночные клубы и опыт авангардного искусства — что еще нужно режиссеру, чтобы достойно вспомнить молодость? У авторов получилась живая и искренняя историю о том, «легко ли быть молодым», про новый мир перформативного протестного искусства и сексуальной свободы.