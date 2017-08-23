Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дозор джунглей»: Рецензия Киноафиши

«Дозор джунглей»: Рецензия Киноафиши

23 августа 2017 00:00
«Дозор джунглей»: Рецензия Киноафиши
Весь в маму…

Злобная коала по имени Игорь мечтает уничтожить джунгли. Одержимый ужасной идеей зверек специализируется на изготовлении взрывчатых веществ, его маленькое, но опасное достижение – взрывные грибы. К счастью, «Стражи» помешали его коварному плану. Коалу вывезли на далекий остров, где тот должен был провести остаток дней, а сами «Стражи» решили отойти от дел. Через какое-то время их место занимает «Дозор джунглей» во главе с сыном Наташи, очаровательной тигрицы, когда-то защищавшей родину под маской стражника. Правда, Наташа не хочет, чтобы ее единственный ребенок рисковал жизнью, спасая других, да и Морис не совсем тигр, а пингвин с полосатым боди-артом. Столкновение между матерью и сыном на лицо, ситуацию существенно подправит возвращение злючки-коалы – «Стражам» и «Дозору джунглей» придется объединить усилия для борьбы с хитроумным противником.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»
Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Герои мультипликационного сериала «Отряд джунглей спешит на помощь» перебрались на большие экраны. У пингвина в тигровую полосочку, его сына рыбки Джуниора, гориллы Мигеля, говорящего о себе в третьем лице, изобретательного долгопята Жильбера и летучей мышки с ярким макияжем Батриции теперь есть полный метр, повествующий о масштабной схватке с дерзким Игорем. При этом французский мультфильм «Дозор джунглей» выстроен так, что предварительное знакомство с приключениями хранителей экзотической флоры и фауны необязательно, чтобы понять, кто есть кто в этом пушистом отряде наследников зверобэтменов. Создатели мульта очень быстро вводят зрителей в курс дела, показывая трагическую историю распада «Стражей» и достаточно заметным пунктиром прописывая внутрисемейный конфликт.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»
Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Отношения между Наташей, ее сыном и внуком понятны и убедительны. Перед Морисом стоит образ великой воительницы, и ему явно хочется перенять эстафету и соответствовать чуть ли не мифологизированному идеалу. Но за героическим пафосом великого прошлого своей родительницы он не способен в силу возраста разглядеть горечь потерь и бремя ответственности. Наташа же, травмированная событиями минувших дней, изо всех сил пытается забыться, увлекшись воспитанием сына.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»
Кадр из фильма «Дозор джунглей»

К вполне знакомому сюжету примешивается еще одна сквозная для всего мультика тема – «Дозор джунглей» вкрадчиво проговаривает, что семья не завязана исключительно на кровном родстве, это что-то другое, требующее особых сил и самоотдачи в воспитании ребенка. Родство выходит за рамки схожести носов и ушей, семейное сходство в мультике от режиссера Дэвида Ало прописывается в поведении и отношении к жизни – пингвин и маленькая рыбка вполне могут стать родными для тигрицы. Но кризиса идентичности материнская забота и любовь все же не отменяет, и полоски Мориса еще не гарантия того, что он не задумывается о своем месте в жизни.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»
Кадр из фильма «Дозор джунглей»

«Дозор джунглей» не выдает один за другим наброски исследований власти и насилия и не выходит на уровень притязательного анализа общества, как, например, «Зверополис», тем не менее имеющиеся зарисовки в мультике вполне интересны. Так, Морис и его команда сталкиваются с тем, что свободные звери могут в одночасье стать рабами из-за того, что преступная группировка способна найти нужные рычаги для давления и без зазрения совести использовать их не только ради достижения масштабных целей, но и для удовлетворения сиюминутных прихотей.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»
Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Юмор в «Дозоре джунглей» достаточно мягкий, даже не посматривающий в сторону Illumination Entertainment, ушедшей в отрыв в мультфильмах, также опирающихся на привлекательность и мимишность братьев наших меньших. Таких сумасбродств, каких полно в «Зверопое» и «Тайной жизни домашних животных», в французской анимационной ленте нет, зато есть излюбленный аттракцион в виде лихих американских горок и месседж о важности семьи, необязательно предполагающей кровное родство.

Елена Громова

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дозор джунглей»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло