«Дозор джунглей»: Рецензия Киноафиши

Весь в маму…

Злобная коала по имени Игорь мечтает уничтожить джунгли. Одержимый ужасной идеей зверек специализируется на изготовлении взрывчатых веществ, его маленькое, но опасное достижение – взрывные грибы. К счастью, «Стражи» помешали его коварному плану. Коалу вывезли на далекий остров, где тот должен был провести остаток дней, а сами «Стражи» решили отойти от дел. Через какое-то время их место занимает «Дозор джунглей» во главе с сыном Наташи, очаровательной тигрицы, когда-то защищавшей родину под маской стражника. Правда, Наташа не хочет, чтобы ее единственный ребенок рисковал жизнью, спасая других, да и Морис не совсем тигр, а пингвин с полосатым боди-артом. Столкновение между матерью и сыном на лицо, ситуацию существенно подправит возвращение злючки-коалы – «Стражам» и «Дозору джунглей» придется объединить усилия для борьбы с хитроумным противником.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Герои мультипликационного сериала «Отряд джунглей спешит на помощь» перебрались на большие экраны. У пингвина в тигровую полосочку, его сына рыбки Джуниора, гориллы Мигеля, говорящего о себе в третьем лице, изобретательного долгопята Жильбера и летучей мышки с ярким макияжем Батриции теперь есть полный метр, повествующий о масштабной схватке с дерзким Игорем. При этом французский мультфильм «Дозор джунглей» выстроен так, что предварительное знакомство с приключениями хранителей экзотической флоры и фауны необязательно, чтобы понять, кто есть кто в этом пушистом отряде наследников зверобэтменов. Создатели мульта очень быстро вводят зрителей в курс дела, показывая трагическую историю распада «Стражей» и достаточно заметным пунктиром прописывая внутрисемейный конфликт.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Отношения между Наташей, ее сыном и внуком понятны и убедительны. Перед Морисом стоит образ великой воительницы, и ему явно хочется перенять эстафету и соответствовать чуть ли не мифологизированному идеалу. Но за героическим пафосом великого прошлого своей родительницы он не способен в силу возраста разглядеть горечь потерь и бремя ответственности. Наташа же, травмированная событиями минувших дней, изо всех сил пытается забыться, увлекшись воспитанием сына.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»

К вполне знакомому сюжету примешивается еще одна сквозная для всего мультика тема – «Дозор джунглей» вкрадчиво проговаривает, что семья не завязана исключительно на кровном родстве, это что-то другое, требующее особых сил и самоотдачи в воспитании ребенка. Родство выходит за рамки схожести носов и ушей, семейное сходство в мультике от режиссера Дэвида Ало прописывается в поведении и отношении к жизни – пингвин и маленькая рыбка вполне могут стать родными для тигрицы. Но кризиса идентичности материнская забота и любовь все же не отменяет, и полоски Мориса еще не гарантия того, что он не задумывается о своем месте в жизни.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»

«Дозор джунглей» не выдает один за другим наброски исследований власти и насилия и не выходит на уровень притязательного анализа общества, как, например, «Зверополис», тем не менее имеющиеся зарисовки в мультике вполне интересны. Так, Морис и его команда сталкиваются с тем, что свободные звери могут в одночасье стать рабами из-за того, что преступная группировка способна найти нужные рычаги для давления и без зазрения совести использовать их не только ради достижения масштабных целей, но и для удовлетворения сиюминутных прихотей.

Кадр из фильма «Дозор джунглей»

Юмор в «Дозоре джунглей» достаточно мягкий, даже не посматривающий в сторону Illumination Entertainment, ушедшей в отрыв в мультфильмах, также опирающихся на привлекательность и мимишность братьев наших меньших. Таких сумасбродств, каких полно в «Зверопое» и «Тайной жизни домашних животных», в французской анимационной ленте нет, зато есть излюбленный аттракцион в виде лихих американских горок и месседж о важности семьи, необязательно предполагающей кровное родство.

Елена Громова

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дозор джунглей»