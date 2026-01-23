Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Hungarian Wedding

Hungarian Wedding

Magyar Menyegzo 18+
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 января 2026
Дата выхода
23 января 2026 Румыния
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $337 620
Производство Szupermodern Stúdió
Другие названия
Magyar Menyegzo, Hungarian Wedding, Magyar menyegző, Nuntă în Ardeal, Ungari pulm
Режиссер
Csaba Káel
В ролях
Франциска Тёрёчик
Tamás Kovács
Barnabás Rohonyi
Katalin Bíborka András
Жолт Ангер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

