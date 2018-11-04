Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сейф
1 постер
Киноафиша Фильмы Сейф

Сейф

Trezor 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Полицейский нанимает осужденного грабителя банка, чтобы взломать хранилище Министерства внутренних дел в последние дни Венгерской революции 1956 года. Но внутри он находит совсем не то, что ожидал.
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 ноября 2018
Бюджет $380 000
Производство Szupermodern Stúdió
Другие названия
Trezor, Vault, 1956：密室檔案, Sejf, Трезор, 消失的檔案
Режиссер
Петер Бергенди
Петер Бергенди
В ролях
Жолт Ангер
Жолт Ангер
Питер Шерер
Бенце Ташнади
Зольтан Безереди
Габриэлла Хамори
Габриэлла Хамори
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше