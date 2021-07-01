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Кэй Кэннон
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Kay Cannon
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Дата рождения
22 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Кэй Кэннон
Родилась 22 августа 1974 года. Иллинойс, США.
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Фильмография Кэй Кэннон
Золушка
мюзикл, комедия
2021, США / Великобритания
4.0
Секса не будет!!!
комедия
2018, США
5.0
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Вышел первый тизер новой «Золушки» с Камилой Кабельо и Билли Портером
Также оглашена официальная дата премьеры.
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1 июля 2021 11:31
Билли Портер дебютирует в образе феи-крестной на новом кадре из «Золушки»
У магии нет гендера.
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17 мая 2021 14:40
Игровой фильм «Золушка» с Камилой Кабейо не получит театральный прокат, выйдя сразу онлайн
Релиз картины состоится на стрим-сервисе Amazon.
Написать
7 мая 2021 14:46
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