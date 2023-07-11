Netflix представил трейлер мелодрамы «Любовь с первого взгляда»

Фильм о влюбленных, которые не могут повторно встретиться.

Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер мелодрамы «Любовь с первого взгляда» (Love at First Sight), являющейся экранизацией романа Дженнифер Е. Смит. Ведущие роли в фильме сыграли Хейли Лу Ричардсон («Белый лотос») и Бен Харди («Богемская рапсодия»).

В центре сюжета — двое молодых людей, Хедли (Ричардсон) и Оливер (Харди). Они знакомятся друг с другом во время авиаперелета из Нью-Йорка в Лондон. Между героями сразу же проскакивает романтическая искра, и они влюбляются друг в друга. Когда приходит время прощаться, Хедли случайно теряет номер телефона Оливера, из-за чего вероятность повторной встречи теперь приравнивается к нулю. Несмотря на это, оба не могут перестать думать друг о друге и в итоге решают бросить вызов самой судьбе.

Режиссером выступил Ванесса Касвиль («По расчету», «Тринадцать»). Сценарий написала Кэти Лавджой («Всем парням: С любовью...», «Дракула»). В остальной актерский состав вошли Роб Делани («Дэдпул 2»), Джамила Джамил («Женщина-Халк: Адвокат»), Декстер Флетчер («Без ответа»), Сэлли Филлипс («Гордость и предубеждение и зомби»), а также Джессика Рэнсом, Том Тейлор, Анастасия Забарчук и Катрина Нэр.

«Любовь с первого взгляда» выйдет на Netflix 15 сентября.