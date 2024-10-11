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Постер сериала Заклятая подруга
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Киноафиша Сериалы Заклятая подруга

Заклятая подруга (2024 - …)

Une Amie Dévouée 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 56 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность сериала 3 часа 44 минуты

О чем сериал

В ночь парижских терактов 13 ноября 2015 года Кристель, как и вся Франция, была охвачена ужасом. Она должна была присутствовать на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal в зале «Батаклан», но судьба распорядилась иначе. Огорчённая, Кристель начала связываться с выжившими, предлагая им свою поддержку. Эти отношения с жертвами помогли ей обрести цель и чувство важности. Со временем у неё зарождается идея создания ассоциации жертв терактов, и Кристель становится значимой фигурой среди выживших. Однако, по мере роста её влияния, у некоторых возникают сомнения — в её рассказах начинают обнаруживаться противоречия.

Заклятая подруга - трейлер первого сезона
Заклятая подруга  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Анн Бенуа
Аннабель Лангронн
Аннабель Лангронн
Лор Калами
Лор Калами
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Алексис Маненти
Алексис Маненти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Заклятая подруга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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