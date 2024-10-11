В ночь парижских терактов 13 ноября 2015 года Кристель, как и вся Франция, была охвачена ужасом. Она должна была присутствовать на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal в зале «Батаклан», но судьба распорядилась иначе. Огорчённая, Кристель начала связываться с выжившими, предлагая им свою поддержку. Эти отношения с жертвами помогли ей обрести цель и чувство важности. Со временем у неё зарождается идея создания ассоциации жертв терактов, и Кристель становится значимой фигурой среди выживших. Однако, по мере роста её влияния, у некоторых возникают сомнения — в её рассказах начинают обнаруживаться противоречия.