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Данила Перов
Данила Перов
О персоне
Фильмография
Данила Перов
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Дата рождения
9 ноября 1968
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
22 января 2020
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Данилы Перова
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Фильмография Данилы Перова
Чужой звонок
драма
1985, СССР
6.0
Хочу, чтоб он пришел
драма
1981, СССР
7.0
«Посейдон» спешит на помощь
боевик, приключения
1977, СССР
5.0
Марка страны Гонделупы
детский
1977, СССР
6.0
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