Сын Раисы Рязановой был известным актером: на фото копия Тоси из фильма «Москва слезам не верит»

Раиса Рязанова за годы жизни лишь один раз становилась матерью. В 1968 году на свет появился ее сын Данила. И наследник знаменитости, воспитывавшийся в творческой обстановке, решил пойти по стопам родителей.

Так, после школы Данила Перов поступил в Школу-студию МХАТ и попал в «Содружество актеров Таганки», которому посвятил немало лет своей жизни. За годы карьеры он успел сняться, например, в сериале «Развод», в драме «Спасти мужа» и в других успешных телевизионных проектах.

И с годами, как отмечают поклонники, Перов все больше походил на свою мать. Артист был точной копией Тоси из ленты «Москва слезам не верит»: с первого взгляда было понятно, что перед зрителями наследник знаменитой артистки.

Однако Перову было не суждено прожить долгую и успешную жизнь. Три года назад, как пишут «Аргументы и факты», он скончался из-за оторвавшегося тромба. Сама Рязанова так и не смогла справиться с потерей наследника.