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Сын Раисы Рязановой был известным актером: на фото копия Тоси из фильма «Москва слезам не верит»

13 ноября 2023 17:00
Сын Раисы Рязановой был известным актером: на фото копия Тоси из фильма «Москва слезам не верит»

Наследник знаменитости едва отличим от своей матери.

Раиса Рязанова за годы жизни лишь один раз становилась матерью. В 1968 году на свет появился ее сын Данила. И наследник знаменитости, воспитывавшийся в творческой обстановке, решил пойти по стопам родителей.

Так, после школы Данила Перов поступил в Школу-студию МХАТ и попал в «Содружество актеров Таганки», которому посвятил немало лет своей жизни. За годы карьеры он успел сняться, например, в сериале «Развод», в драме «Спасти мужа» и в других успешных телевизионных проектах.

И с годами, как отмечают поклонники, Перов все больше походил на свою мать. Артист был точной копией Тоси из ленты «Москва слезам не верит»: с первого взгляда было понятно, что перед зрителями наследник знаменитой артистки.

Однако Перову было не суждено прожить долгую и успешную жизнь. Три года назад, как пишут «Аргументы и факты», он скончался из-за оторвавшегося тромба. Сама Рязанова так и не смогла справиться с потерей наследника.

«Мне говорят, что ты себя этим заводишь, ты мучаешь себя. Я говорю: „А как эти мысли убрать, как?“ Может, жены смиряются, я не знаю. Для меня он будто живой», — признавалась артистка.

Сын Раисы Рязановой был известным актером: на фото копия Тоси из фильма «Москва слезам не верит»
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из сериала «Балабол-4» (2020)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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