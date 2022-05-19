Келiн особого назначения, 2022

Отзывы о фильме
aurora.forever786 14 июня 2022, 02:33
Обычно я скептически отношусь отечественной кинематографии. Однако, этот фильм превзошел ожидания. Хотя трудно сравнивать с Голливудом и даже… Читать дальше…
Асель – амбициозная, с характером сотрудница спецслужб. Она полностью отдается работе, оставляя личную жизнь где-то на втором, третьем плане. Она получает новое очень сложное дело. Поступает информация, что один из членов банды должен прийти на встречу в кафе. Асель поджидает его там под видом веселой, симпатичной студентки. Асель принимает за бандита обычного простого парня Ерлана , которому очень не везет в жизни, особенно, в отношениях с девушками. Интерес Асель ему очень льстит. Недолго думая, Ерлан с братишкой крадут Асель…
|19 мая 2022
|Казахстан