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Келiн особого назначения
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Келiн особого назначения, 2022

2022 / Казахстан
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О фильме

Асель – амбициозная, с характером сотрудница спецслужб. Она полностью отдается работе, оставляя личную жизнь где-то на втором, третьем плане. Она получает новое очень сложное дело. Поступает информация, что один из членов банды должен прийти на встречу в кафе. Асель поджидает его там под видом веселой, симпатичной студентки. Асель принимает за бандита обычного простого парня Ерлана , которому очень не везет в жизни, особенно, в отношениях с девушками. Интерес Асель ему очень льстит. Недолго думая, Ерлан с братишкой крадут Асель…

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Возраст 6+
Режиссер
Аскар Бисембин
Аскар Бисембин
В ролях
Дина Тасбулатова
Рустем Жаныаманов
Темирхан Асылбек
Куандык Шакиржанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Келiн особого назначения 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
aurora.forever786 14 июня 2022, 02:33
Обычно я скептически отношусь отечественной кинематографии. Однако, этот фильм превзошел ожидания. Хотя трудно сравнивать с Голливудом и даже… Читать дальше…
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