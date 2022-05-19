Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Келiн особого назначения
Киноафиша Фильмы Келiн особого назначения

Келiн особого назначения

, 2022
Kelin osobogo naznacheniya
Казахстан / комедия / 18+
Постер фильма Келiн особого назначения

О фильме

Асель – амбициозная, с характером сотрудница спецслужб. Она полностью отдается работе, оставляя личную жизнь где-то на втором, третьем плане. Она получает новое очень сложное дело. Поступает информация, что один из членов банды должен прийти на встречу в кафе. Асель поджидает его там под видом веселой, симпатичной студентки. Асель принимает за бандита обычного простого парня Ерлана , которому очень не везет в жизни, особенно, в отношениях с девушками. Интерес Асель ему очень льстит. Недолго думая, Ерлан с братишкой крадут Асель…

В ролях

Дина Тасбулатова
Рустем Жаныаманов
Темирхан Асылбек
Куандык Шакиржанов
Режиссер Аскар Бисембин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 мая 2022
Дата выхода
19 мая 2022 Казахстан
Производство Bissembin Film
Другие названия
Kelin osobogo naznacheniya, Special Purpose Daughter-in-Law, Belle-fille à Dessein Spécial, Maxsus maqsadli kelin, Nuora a Scopo Speciale, Келiн особого назначения, Келин особого назначения, Келін особого назначения, Невістка особливого призначення, Нявеста асаблівага прызначэння, Өзгөчө дайындоодогу келин, 特殊目的の嫁

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 мая 2025
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Келiн особого назначения

​Наурыз
​Наурыз комедия
2017, Казахстан / Россия
0.0
Жена - не стена
Жена - не стена комедия
2018, Казахстан
0.0
Кушiк куда – Квартиранты
Кушiк куда – Квартиранты комедия
2022, Казахстан
0.0
Моя большая казахская семья
Моя большая казахская семья комедия
2021, Казахстан
0.0
Агашки по вызову
Агашки по вызову комедия
2022, Казахстан
0.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше