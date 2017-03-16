«​Наурыз»: Рецензия Киноафиши

«Ёлки» по-казахски

«Наурыз», если коротко и просто, это «Ёлки» по-казахски. Та же бытовая сказка, неожиданно случившаяся (в честь национального праздника Наурыз) сразу в нескольких городах страны. Те же невидимые «ниточки», связывающие незнакомых людей, и голос рассказчика, нависающий над головами. Добрая до приторности, смешная и невероятно очаровательная картина Аскара Бисембина получилась одной из тех сезонных явлений, физически необходимых со сменой времени года и началом новой жизни.

Кадр из фильма «Наурыз»

В пяти незамысловатых новеллах «Таксист», «Аким в коме», «Аташки», «Тинейджеры» и «Американцы» аккуратно упакованы маленькие трогательные истории, случившиеся с обычными людьми. Например, в «Аташки» два деда-соседа влюблены в одну женщину – местного врача и, пытаясь добиться её внимания, по очереди жалуются на боли в сердце. А в «Тинейджерах» балбес Жан на грани отчисления заключает сделку с ботаником Алексом, обменивая знания на помощь в любовных делах. А в «Акиме» – глава сельского округа год пролежал в коме, но думал, что прошёл всего день. И чтобы лишний раз не волновать акима, жители решают вернуться в 2016. С героями случаются маленькие повседневные чудеса, для красоты и символизма подсвеченные трехсекундным магическим сверканием.

Кадр из фильма «Наурыз»

Это третья работа Аскар Бисембина, после не менее успешной драмы «Адель» и комедии «Свадьба на троих». Особую естественную прелесть картинам придает природная харизма малоизвестных или даже непрофессиональных актёров. В «Наурызе», например, сыграл Шарип Серик, прославившийся в Инстаграме совместными роликами с Нурланом Батыровым (известным своим сумасшедшим париком и образом Безумной женщины). Или Женис Омаров, снимающий дерзкие видео о настоящих мужиках и ностальгические – о хлебе с маслом и сахаром. В общем, это, безусловно, повышает градус интереса к фильму как казахской, так и российской аудитории.

Кадр из фильма «Наурыз»

Ну и конечно, юмор – лёгкий и не пошлый, он словно по умолчанию установлен в каждого персонажа (кроме таксиста) и ситуацию (да…кроме «Таксиста») и с математической точностью взрывается каждые пять минут. Иронизируя над собой, «Наурыз» контекстно рефлектирует над национальной идентичностью казахского народа, выясняя главные его богатства – душевность, семейные связи и довольно прибыльные денежные традиции. Так что в первую очередь, это притча о силе масштабных родственных и дружеских сетей, способных даже время вспять повернуть и человека найти в крупнейшем городе Шымкент.

Кадр из фильма «Наурыз»

«Наурыз» – добрая сказка, как витамины необходимая накануне теплых весенних дней. Да, многое злободневное и даже реалистичное тихо пережидает съемки где-то вне кадра, также как и логика некоторых поступков героев, но в качестве необходимого исключения раз в год это хорошее зрелище. А воодушевленное настроение удалось Бисембину пронести через весь фильм, лишь изредка спотыкаясь на уж очень нелепых моментах, вроде напутственных ритуалов для футбольной команды.

Так что картину точно стоит посмотреть, если у вас явный недостаток положительных эмоций и веры в чудо, если устали от безумных комедий с шутками сомнительной адекватности в режиме нон-стоп. «Наурыз» – отличный вариант для семейного просмотра, даже очень семейного – с максимальным участием родственных душ.

Инна Син

В российском прокате с 16 марта 2017 года

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