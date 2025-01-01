Меню
Барри Дженкинс
Награды
Награды и номинации Барри Дженкинса
Barry Jenkins
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Барри Дженкинса
Оскар 2017
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
International
Победитель
International
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2017
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2018
Приз зрительских симпатий "Grolsch"
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Премия "Платформа"
Номинант
