All Dirt Roads Taste of Salt, A föld íze a számban, Polne drogi mają smak soli, Todas as Estradas de Terra têm Gosto de Sal, Todos los caminos de tierra saben a sal, Όλοι οι χωματόδρομοι έχουν γεύση από αλάτι, Все грунтовые дороги на вкус как соль, オール・ダート・ロード・テイスト・オブ・ソルト, 土路都有盐味道, Всі ґрунтові дороги мають присмак солі
Рейтинг фильма
5.9
Оцените10 голосов
5.9IMDb
Обновлено 29 декабря 2023
Кадры из фильма
Цитаты
MackХочешь узнать секрет? У этого нет ни начала, ни конца. Просто меняется форма.
LilyЧто меняется?
MackВода. Все эти капли однажды могут стать рекой. Может снегом. Может быть в тебе.
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