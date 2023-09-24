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Постер фильма Все грунтовые дороги на вкус как соль
5.9
Киноафиша Фильмы Все грунтовые дороги на вкус как соль
5.9

Все грунтовые дороги на вкус как соль

, 2023
All Dirt Roads Taste of Salt
США / драма / 18+
Постер фильма Все грунтовые дороги на вкус как соль
5.9

В ролях

Крис Чок
Крис Чок
Isaiah
Шила Атим
Шила Атим
Evelyn
Кайли Николь Джонсон
Young Mack
Jayah Henry
Young Josie
Bernadette Albright
Girl with Umbrella
Preston McDowell
Young Wood
Charleen McClure
Mack
Reginald Helms Jr.
Wood
Monique Norwood
Ebony
Kim Bowie
Jay
Режиссер Рэйвен Джексон
Сценарист Рэйвен Джексон
Композитор Sasha Gordon, Victor Magro
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 января 2024
Премьера в мире 24 сентября 2023
Дата выхода
3 ноября 2023 Азербайджан
21 ноября 2024 Бразилия
3 ноября 2023 Таджикистан
22 декабря 2023 Япония
Сборы в мире $53 750
Производство A24, Pastel, Tender
Другие названия
All Dirt Roads Taste of Salt, A föld íze a számban, Polne drogi mają smak soli, Todas as Estradas de Terra têm Gosto de Sal, Todos los caminos de tierra saben a sal, Όλοι οι χωματόδρομοι έχουν γεύση από αλάτι, Все грунтовые дороги на вкус как соль, オール・ダート・ロード・テイスト・オブ・ソルト, 土路都有盐味道, Всі ґрунтові дороги мають присмак солі

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 29 декабря 2023

Отзывы о фильме

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