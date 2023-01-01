Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изгои Изгои
Киноафиша Фильмы Изгои
Izgoi

Изгои, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бывший спецназовец находит ответы на мучившие его вопросы. Драматический боевик о предательстве и дружбе. 13 лет назад Андрей спас жизнь Алексея во время контртеррористической операции на Кавказе. С тех пор их пути разошлись. Захаров основал компанию на грязные деньги с бывшими сослуживцами, которые заняли высокие посты в мэрии, налоговой и полиции. Чтобы присвоить многомиллионное состояние, компаньоны решают убить Алексея и похитить его сына. У Андрея есть три часа, чтобы спасти мальчика и доставить его матери в Европу.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Михаил Погосов
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Карина Зверева
Карина Зверева
Василий Шемякинский
Олег Доброван
Дмитрий Клепацкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Изгои 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Изгои смотреть онлайн

Изгои
30 дней бесплатно
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши