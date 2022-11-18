Изгои, 2022

Бывший спецназовец находит ответы на мучившие его вопросы. Драматический боевик о предательстве и дружбе. 13 лет назад Андрей спас жизнь Алексея во время контртеррористической операции на Кавказе. С тех пор их пути разошлись. Захаров основал компанию на грязные деньги с бывшими сослуживцами, которые заняли высокие посты в мэрии, налоговой и полиции. Чтобы присвоить многомиллионное состояние, компаньоны решают убить Алексея и похитить его сына. У Андрея есть три часа, чтобы спасти мальчика и доставить его матери в Европу.