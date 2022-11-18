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Постер фильма Изгои
6.4
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6.4

Изгои

, 2022
Izgoi
Россия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Изгои
6.4

О фильме

Бывший спецназовец находит ответы на мучившие его вопросы. Драматический боевик о предательстве и дружбе. 13 лет назад Андрей спас жизнь Алексея во время контртеррористической операции на Кавказе. С тех пор их пути разошлись. Захаров основал компанию на грязные деньги с бывшими сослуживцами, которые заняли высокие посты в мэрии, налоговой и полиции. Чтобы присвоить многомиллионное состояние, компаньоны решают убить Алексея и похитить его сына. У Андрея есть три часа, чтобы спасти мальчика и доставить его матери в Европу.

В ролях

Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Aleksey
Карина Зверева
Карина Зверева
Nastya
Василий Шемякинский
Василий Шемякинский
Denis
Олег Доброван
Egor
Дмитрий Клепацкий
Andrey
Алексей Агрызков
Oleg
Roman Aloyan
Roman
Zara Arshakian
Julie
Andrey Davydov
Екатерина Кульчицкая
Арсен Петросян
Rustam
Виктор Пипа
Виктор Пипа
Dimon
Режиссер Михаил Погосов
Сценарист Михаил Погосов
Композитор Stanislav Egiyant
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 ноября 2022
Премьера в мире 18 ноября 2022
Производство Berg Sound, MacCoffee
Другие названия
Izgoi, Outcast, Rogue, Изгои

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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