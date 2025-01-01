Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роберт Легато
Награды
Награды и номинации Роберта Легато
Robert Legato
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Роберта Легато
Оскар 2017
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Оскар 2012
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Оскар 1998
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Оскар 2020
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 1996
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Achievement in Special Visual Effects
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
Outstanding Special Visual Effects
Номинант
BAFTA 2017
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Achievement in Special Effects
Победитель
Best Achievement in Special Effects
Победитель
BAFTA 2020
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2012
Best Special Visual Effects
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Special Effects
Номинант
Best Special Effects
Номинант
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667