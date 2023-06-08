Стартовали съемки авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым

Сериал о рецидивисте, который стал полицейским.

Российский онлайн-кинотеатр START и телеканала СТС объявили о начале съемок многосерийной авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов» о бандите, который случайно стал начальником отделения полиции. Главную роль в сериале сыграет Виктор Добронравов («Пальма», «Сквозь время»).

В центре сюжета — рецидивист Саша Медный (Добронравов). В надежде начать новую жизнь он решает совершить последнее ограбление, однако план проваливается, так что ему приходится скрываться от преследования в поезде до Владивостока. В итоге герой присваивает себе форму соседа по купе, которым оказывается майор Гаврилов. Таким образом, вчерашний жулик становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Наводя в городе свои правила, Саша переворачивает с ног на голову устои российской глубинки.

В остальной актерский состав вошли Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Омар Алибутаев, Андрей Петелько, Алексей Демидов, Никита Дювбанов, Вадим Ракитин и Михаил Павлик. Режиссером выступает Кирилл Васильев («Ну здравствуй, Оксана Соколова!», «Корни», «Фитнес»). По его словам, шоу представляет собой забавную историю о поисках себя.

Сериал будет состоять из семнадцати эпизодов. Съемки продлятся до конца августа, а премьера состоится в 2024 году.