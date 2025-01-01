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Киноафиша Сериалы Канские каникулы

Канские каникулы (2025 - …)

Kanskie kanikuly 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

Учительница французского языка Инна живёт роскошной жизнью в Каннах с богатым французом и сыном Петей, которого она родила ещё до переезда в Европу. Внезапно её влиятельный спутник умирает, и женщина, так и не оформившая с ним официальных отношений, остаётся практически без гроша с несовершеннолетним сыном на руках. Но предприимчивый француз, незадолго до смерти, открыл фонд с кругленькой суммой на имя приёмного сына, а так как Пьер несовершеннолетний, деньгами могут распоряжаться только его родители. Инна уверена, что наследство уже у неё в кармане, но представитель банка сообщает, что для получения суммы необходимо разрешение родного отца Пьера, причём, родитель должен лично приехать в банк и собственноручно подписать документ. Инна понятия не имеет, кто именно является биологическим отцом ребёнка и возвращается вместе с Пьером в родной Канск для поисков родственника. По уставу фонда на это у неё есть всего две недели.

В ролях
В ролях
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Ирина Бякова
Ирина Бякова
Сергей Легостаев
Сергей Легостаев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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