Учительница французского языка Инна живёт роскошной жизнью в Каннах с богатым французом и сыном Петей, которого она родила ещё до переезда в Европу. Внезапно её влиятельный спутник умирает, и женщина, так и не оформившая с ним официальных отношений, остаётся практически без гроша с несовершеннолетним сыном на руках. Но предприимчивый француз, незадолго до смерти, открыл фонд с кругленькой суммой на имя приёмного сына, а так как Пьер несовершеннолетний, деньгами могут распоряжаться только его родители. Инна уверена, что наследство уже у неё в кармане, но представитель банка сообщает, что для получения суммы необходимо разрешение родного отца Пьера, причём, родитель должен лично приехать в банк и собственноручно подписать документ. Инна понятия не имеет, кто именно является биологическим отцом ребёнка и возвращается вместе с Пьером в родной Канск для поисков родственника. По уставу фонда на это у неё есть всего две недели.