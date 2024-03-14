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Фильмография
Минори Терада
Minori Terada
Киноафиша
Персоны
Минори Терада
Минори Терада
Minori Terada
Дата рождения
7 ноября 1942
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
14 марта 2024
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Небесный замок Лапута
(1986)
Билеты
6.9
Красный лев
(1969)
6.7
Собака в коляске мотоцикла
(2007)
Фильмография Минори Терада
6.7
Собака в коляске мотоцикла
Saido kâ ni inu
драма
2007, Япония
6.4
Десять ночей грез
Yume jû-ya / Ten Nights of Dreams
фэнтези
2006, Япония
8.1
Небесный замок Лапута
Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
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Билеты
6.9
Красный лев
Akage
боевик
1969, Япония
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