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Минори Терада
Минори Терада Minori Terada
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Минори Терада

Minori Terada

Дата рождения
7 ноября 1942
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
14 марта 2024
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Актер озвучки

Популярные фильмы

Небесный замок Лапута 8.1
Небесный замок Лапута (1986)
Красный лев 6.9
Красный лев (1969)
Собака в коляске мотоцикла 6.7
Собака в коляске мотоцикла (2007)

Фильмография Минори Терада

Собака в коляске мотоцикла 6.7
Собака в коляске мотоцикла Saido kâ ni inu
драма 2007, Япония
Десять ночей грез 6.4
Десять ночей грез Yume jû-ya / Ten Nights of Dreams
фэнтези 2006, Япония
Небесный замок Лапута 8.1
Небесный замок Лапута Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
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Красный лев 6.9
Красный лев Akage
боевик 1969, Япония
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