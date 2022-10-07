В центре событий оказывается молодая девушка, которая занимается поисками своего внезапно исчезнувшего молодого человека при помощи членов клуба уфологов-любителей. Хон Чжи Хё – девушка из состоятельной семьи со связями, благодаря которым она устроилась на приличную работу. Она уже 4 года встречается со своим бойфрендом. Хотя чувства в их отношениях перестали быть такими яркими и страстными, как в начале, пара собирается пожениться. Но тут парень неожиданно исчезает при загадочных обстоятельствах.