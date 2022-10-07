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Киноафиша Сериалы Сбой

Сбой (2022 - …)

Glitch 16+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая девушка, которая занимается поисками своего внезапно исчезнувшего молодого человека при помощи членов клуба уфологов-любителей. Хон Чжи Хё – девушка из состоятельной семьи со связями, благодаря которым она устроилась на приличную работу. Она уже 4 года встречается со своим бойфрендом. Хотя чувства в их отношениях перестали быть такими яркими и страстными, как в начале, пара собирается пожениться. Но тут парень неожиданно исчезает при загадочных обстоятельствах.

Сбой - трейлер
Сбой
трейлер
В ролях
В ролях
Рю Гён-су
Чон Ё-бин
Ли Дон-хви
Нана
Сумин Чун
Пэк Чу-хи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сбой»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 октября 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сбой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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