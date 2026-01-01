Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
Марина Трегубович
Marina Tregubovich
Марина Трегубович
Марина Трегубович
Marina Tregubovich
Дата рождения
3 февраля 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Трижды о любви
(1981)
6.8
Уходя — уходи
(1978)
6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино?
(1977)
Фильмография Марина Трегубович
3
6.9
Трижды о любви
Trizhdy o lyubvi
мелодрама
1981, СССР
6.8
Уходя — уходи
Ukhodya - ukhodi
комедия
1978, СССР
6.8
Девочка, хочешь сниматься в кино?
Devochka, khochesh snimatsya v kino?
мелодрама
1977, СССР
