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Андрей Громов
Андрей Громов
О персоне
Фильмография
Андрей Громов
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Дата рождения
3 января 1887
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
14 декабря 1922
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Андрея Громова
Родился 3 января 1887 года. Москва, Россия.
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Фильмография Андрея Громова
Дядюшкина квартира
короткометражный, комедия
1913, Россия
6.0
1812 год
драма, исторический
1912, Россия
0.0
Оборона Севастополя
военный, исторический
1911, Российская империя
6.0
Пиковая дама
драма, фэнтези, ужасы
1910, Россия
5.0
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