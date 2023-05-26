Помните суворовца Ваню из «Офицеров»? Ни за что не догадаетесь, кем он стал

Андрей Громов не раз рассказывал в беседах с прессой, что в кино попал вовсе не из-за таланта. Бойкого мальчишку заметили благодаря выдающимся ушам. Конечно, Громов преувеличивал. Никто бы не взял восьмилетку в легендарный фильм «Офицеры» только из-за особенности во внешности. А начинающего актера взяли. И не пожалели.

В одном кадре с Василием Лановым, Алиной Покровской и Георгием Юматовым малыш смотрелся органично и уверенно. «Офицеров» в СССР обожали все. Фильм смотрели и пересматривали много лет. И каждый посмотревший отмечал незаурядную игру суворовца Ваньки.

Казалось, оглушительный успех даст Громову изрядный толчок для «запуска» успешной карьеры. Но съемки в «Офицерах» сыграли для мальчика обратную и в чем-то роковую роль. Общаясь с Лановым и Юматовым, он кое-что понял и четко решил, что или ты становишься гениальным актером, или тебе нечего делать в профессии. В свою гениальность Громов не верил. Поэтому карьере предпочел учебу.

И не прогадал. С 1996 года мужчина служит дипломатом в российском МИДе. О «карьере» актера вспоминает с ностальгией, но уверяет, что о принятом в раннем детстве решении никогда не жалел, своей жизнью доволен, ведь она не менее интересная и насыщенная, чем у артистов.