Вот это судьба: не поверите, что стало с Ванечкой из фильма «Офицеры»

Андрей Громов попал в мир кино еще в младших классах. Уже в 11 лет он снялся в «Приключениях желтого чемоданчика», а на всю страну прославился благодаря военной драме «Офицеры». Зрители и коллеги Громова были уверены, что его ждет успешное будущее, но он предпочел совсем иную судьбу.

По словам самого артиста, во время съемок ему удалось пообщаться с другими прославленными актерами. И тогда он понял, что для построения карьеры ему нужно быть «очень большим артистом», а иначе он никогда не станет популярным. И тогда юный Громов решил выбрать совсем другую профессию.

После школы он поступил в МГИМО, который окончил в 1986 году. С того времени бывшая звезда экрана представляет интересы страны за границей, а с 2018 года служит в посольстве России в Болгарии.

О своем выборе Андрей не жалеет. Он получает удовольствие от своей работы, которая помогает узнавать ему другие культуры и налаживать отношения между странами.