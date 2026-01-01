Посмотрела 1,5 минут из «Колобка» с Харламовым и мне очень понравилось: это очень смешно (трейлер)

Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика

Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту

Amazon представили трейлер нового «Шерлока» от Гая Ричи: без Дауни, но с Мориарти (видео)

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед

Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона