Немые свидетели, 1914

Волей случая Настя, внучка швейцара Кострицыных, становится горничной. Она исправно и ловко выполняет любую работу по дому, заботливо ухаживает за молодым барином во время его болезни. Молодой Кострицын страстно влюблен в Эллен, на которой хочет жениться. Но та увлечена любовной интрижкой с бароном фон Ререном. Спасаясь от тоски и одиночества, Кострицын соблазняет Настю. Она отвечает ему искренней и нежной любовью. Но Эллен, разочаровавшись в бароне, возвращается к Кострицыну, и молодой барин теряет к своей горничной всякий интерес