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Немые свидетели
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Немые свидетели, 1914

1914 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Волей случая Настя, внучка швейцара Кострицыных, становится горничной. Она исправно и ловко выполняет любую работу по дому, заботливо ухаживает за молодым барином во время его болезни. Молодой Кострицын страстно влюблен в Эллен, на которой хочет жениться. Но та увлечена любовной интрижкой с бароном фон Ререном. Спасаясь от тоски и одиночества, Кострицын соблазняет Настю. Она отвечает ему искренней и нежной любовью. Но Эллен, разочаровавшись в бароне, возвращается к Кострицыну, и молодой барин теряет к своей горничной всякий интерес

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1914
Премьера в мире 28 апреля 1914
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Бауэр
В ролях
Александр Чаргонин
Александр Херувимов
Дора Читорина
Виктор Петипа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Немые свидетели 1 постер
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