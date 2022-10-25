Как сложилась судьба суворовца Ванечки из культовых «Офицеров»: в кино не увидите

Военная драма «Офицеры» в прошлом году отметила 50-летие со дня премьеры. На съемочной площадке картины уже известные актеры играли с дебютантом Андреем Громовым. Мальчик получил в фильме роль Вани Трофимова, внука Любы и Алексея.

Громов попал в кино случайно. В конце 60-х годов его выбрали дублером на главную роль в картине «Приключения желтого чемоданчика». Героя должен был сыграть Олег Буланкин, однако он не вовремя заболел. В результате на съемки отправился второклассник Андрей. Вслед за этим фильмом мальчика сразу пригласили на роль в ленте «Валерка, Рэмка +...».

А в 1970 году Громов без проб начал сниматься в «Офицерах». Персонаж суворовца Вани писался специально под него. Коллеги вспоминали, что работать с Андреем было одно удовольствие: послушный и дисциплинированный 10-летний актер выполнял любые просьбы режиссера, пишет «Российская газета ».

Поле премьеры картины Громов стал известен на весь СССР. Однако продолжать карьеру он не стал. Мальчик посовещался с родителями и выбрал учебу. После школы Андрей поступил в МГИМО, стал кандидатом наук по экономике. Громов несколько лет работал в Нью-Йорке дипломатом. В 2018 году он занял пост консула страны в Болгарии.