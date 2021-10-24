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Фильмография
Николай Засеев-Руденко
Nikolay Zaseev-Rudenko
Киноафиша
Персоны
Николай Засеев-Руденко
Николай Засеев-Руденко
Nikolay Zaseev-Rudenko
Дата рождения
1 июля 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
24 октября 2021
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Москва - Генуя
(1964)
6.8
Слушать в отсеках
(1985)
6.6
Черная рада
(2000)
Фильмография Николай Засеев-Руденко
Запорожец за Дунаем
Zaporozhets behind Dunai
комедия, мюзикл
2007, Украина
6.6
Черная рада
Black Rada
драма, исторический
2000, Украина
6.3
Москаль-кудесник
Moskal-magician
комедия
1995, Украина
4.2
Бравые парни
Brave Guys
комедия
1993, Украина
4.1
Поляна сказок
The Glade of Fairy Tales
комедия
1988, СССР
6.8
Слушать в отсеках
Slushat v otsekakh
военный, приключения
1985, СССР
6.1
Без году неделя
Bez godu nedelya
комедия, драма
1982, СССР
5.9
Поездка через город
Poyezdka cherez gorod
комедия
1979, СССР
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