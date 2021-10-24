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Николай Засеев-Руденко Nikolay Zaseev-Rudenko
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Николай Засеев-Руденко

Nikolay Zaseev-Rudenko

Дата рождения
1 июля 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
24 октября 2021
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

7.3
Москва - Генуя (1964)
Слушать в отсеках 6.8
Слушать в отсеках (1985)
Черная рада 6.6
Черная рада (2000)

Фильмография Николай Засеев-Руденко

Запорожец за Дунаем
Запорожец за Дунаем Zaporozhets behind Dunai
комедия, мюзикл 2007, Украина
Черная рада 6.6
Черная рада Black Rada
драма, исторический 2000, Украина
Москаль-кудесник 6.3
Москаль-кудесник Moskal-magician
комедия 1995, Украина
Бравые парни 4.2
Бравые парни Brave Guys
комедия 1993, Украина
Поляна сказок 4.1
Поляна сказок The Glade of Fairy Tales
комедия 1988, СССР
Слушать в отсеках 6.8
Слушать в отсеках Slushat v otsekakh
военный, приключения 1985, СССР
Без году неделя 6.1
Без году неделя Bez godu nedelya
комедия, драма 1982, СССР
Поездка через город 5.9
Поездка через город Poyezdka cherez gorod
комедия 1979, СССР
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