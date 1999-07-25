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Фильмография
Александр Кутепов
Alexandr Koutepov
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Персоны
Александр Кутепов
Александр Кутепов
Alexandr Koutepov
Дата рождения
11 октября 1929
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
25 июля 1999
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Большая дорога
(1962)
6.8
Северная повесть
(1960)
6.6
Юность наших отцов
(1958)
Фильмография Александр Кутепов
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Год
Все
1962
1960
1958
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.9
Большая дорога
Bolshaya doroga
биография, драма
1962, СССР / Чехословакия
6.8
Северная повесть
Severnaya povest
драма
1960, СССР
6.6
Юность наших отцов
Our Fathers' Youth
драма, исторический
1958, СССР
6.6
Рассказы о Ленине
Rasskazy o Lenine
биография, драма
1958, СССР
Онлайн
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