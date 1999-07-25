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Александр Кутепов Alexandr Koutepov
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Александр Кутепов

Alexandr Koutepov

Дата рождения
11 октября 1929
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
25 июля 1999
Место рождения
Харьков, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Большая дорога 6.9
Большая дорога (1962)
Северная повесть 6.8
Северная повесть (1960)
Юность наших отцов 6.6
Юность наших отцов (1958)

Фильмография Александр Кутепов

Жанр
Год
Большая дорога 6.9
Большая дорога Bolshaya doroga
биография, драма 1962, СССР / Чехословакия
Северная повесть 6.8
Северная повесть Severnaya povest
драма 1960, СССР
Юность наших отцов 6.6
Юность наших отцов Our Fathers' Youth
драма, исторический 1958, СССР
Рассказы о Ленине 6.6
Рассказы о Ленине Rasskazy o Lenine
биография, драма 1958, СССР
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