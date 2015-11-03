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Киноафиша Сериалы Закрытые комнаты

Закрытые комнаты (2015 - 2015)

Habitaciones cerradas 18+
Год выпуска 2015
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал TVE
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут

О чем сериал

Виолетта Лакс — внучка известного художника Амадео Лакса. В своё время он заслужил себе биографию человека безгранично талантливого и деятельного, однако весьма таинственного. Теперь, когда те времена давно канули в лету, Виолетта приезжает в Барселону, чтобы отреставрировать фамильный дедушкин особняк и превратить его в музей. Во время ремонтных работ случайно обнаруживается секретная комната, наличие которой не отмечено на общем плане дома. Там же обнаруживают мумифицированное тело, принадлежащее предположительно женщине. Эта страшная история побуждает Виолетту задержаться в Барселоне, чтобы больше узнать о тёмной стороне своего почитаемого деда.

В ролях
В ролях
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Диана Гомез
Беа Сегура
Беа Сегура
Алехандро Гарсия
Алехандро Гарсия
Роса Боладерас
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Закрытые комнаты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 2 эпизода
 
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