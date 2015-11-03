Виолетта Лакс — внучка известного художника Амадео Лакса. В своё время он заслужил себе биографию человека безгранично талантливого и деятельного, однако весьма таинственного. Теперь, когда те времена давно канули в лету, Виолетта приезжает в Барселону, чтобы отреставрировать фамильный дедушкин особняк и превратить его в музей. Во время ремонтных работ случайно обнаруживается секретная комната, наличие которой не отмечено на общем плане дома. Там же обнаруживают мумифицированное тело, принадлежащее предположительно женщине. Эта страшная история побуждает Виолетту задержаться в Барселоне, чтобы больше узнать о тёмной стороне своего почитаемого деда.